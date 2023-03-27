تتساءل الكثير من مواطني المملكة، عن موعد صرف دعم ريف أبريل 2023 ورابط الاستعلام برقم الهوية، حيث أن هذا الدعم هو أحد البرامج الأساسية التي تشرف على إدارتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وهدفه تحسين أوضاع المزارعين في المناطق الريفية في المملكة، من خلال توفير فرص اقتصادية وتحسين البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وإدارة المياه والصرف الصحي، يهدف دعم المناطق الريفية إلى توفير المساعدات المالية والتدريب والتعليم، كذلك توفير الموارد التقنية وغيرها من الامتيازات.

موعد صرف دعم ريف أبريل 2023 ورابط الاستعلام برقم الهوية

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديد موعد محدد لتقديم الأموال للأشخاص المستحقين للدعم ولا يزالون مسجلين في البرنامج. تتم إعطاء الرواتب في بداية كل شهر ميلادي، جارٍ التقديم حتى اليوم العاشر من كل شهر، إلا إذا أصبح القسطُ الأول من الشهر عطلة رسمية، سيتم بدء صرف الدعم في يوم 2 أبريل، الموافق ل11 رمضان 1444، وهذا بسبب ما حدث هذا الشهر. خلال هذه الفترة، يُمكن التسجيل في برنامج الدعم للحصول على مبلغ شهري قدره 4500 ريال، ويُعادل ذلك 54 ألف ريال سنويًا.

رابط الاستعلام عن دعم ريف

يمكنك التحقق من تلقي الراتب الخاص بدعم ريف أبريل 2023، من خلال الاستعلام عن الدعم واتباع الإجراءات المطلوبة.

يمكن الولوج إلى منصة الدعم للمناطق الريفية عبر هذا الرابط.

ضع اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط على زر التسجيل.

اكتب رقم هويتك وكلمة مرورك على صفحة التسجيل.

يجب إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الرقم الوطني ورقم الجوال.

عند الضغط على الاستعلام، سوف تظهر لك النتيجة.

شروط التسجيل في دعم مربي المواشي

تعاون الكثير من المبادرات التي تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية في تحسين المنظومة والتطور، بغية تحقيق رؤية 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاجات زراعية وحيوانية، وهذا يتطلب دعم الموضوع التربوي للطفولة من أجل تحسين جودة الحياة، وفي سبيل ذلك، تدعم الحكومة تربية الماشية بهدف تطوير ثروة حيوانية مستدامة، وقد وضَّحت الشروط للحصول على هذا الدعم والتي تتضمن مجالات مختلفة.