معني كلمة الاجهر وتردد قناة MBC مصر 2 علي النايل سات الناقلة لمسلسل الاجهر

معني كلمة الاجهر، يزداد البحث عن معني كلمة الاجهر وذلك بعد عرض الحلقات الاولي من مسلسل الاجهر بطولة الفنان عمرو سعد، حيث يتتدوال بعض الاشحاص هذة الكلمة بدون ان يدركون معنها ، لذلك من خلال موقع البديل سوف ننشر لكم معني كلمة الاجهر في اللغة العربية.

معني كلمة الاجهر

جاء معني كلمة الاجهر في اللغة العربية هو الااعلان بالكلام ونحوه حيث يقال جهر به ويقال أجهره وفلان، ولكن هناك معني اخر لكلمة الاجهر وهي بمعني كلمة افعل وليس افعل او أجهر بالقول او جهر بالقول.

موعد مسلسل الاجهر علي قناة MBC مصر

يعرض مسلسل الاجهر يوميا خلال شهر رمضان 2023 وذلك في تمام الساعه السابعةفور يو، مساءً بالاضافة الي ان يتم إعادتة في تمام الساعه الواحدة صباحاً من منتصف الليل، ويمكن متابعة حلقات المسلسل من خلال منصه شاهد، جديرر بالذكر ان يتم عرض مسلسل الاجهر عبر \قناة ام بي سي مصر 2 في تمام الساعه التاسعة مساءً، جدير بالذكر ان يكون ابطال مسلسل الاجهر الفنان عمرو سعد وسيد رجب، ودرة، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبد الجليل، وعارفة عبد الرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تردد قناة MBC مصر الناقلة لمسلسل الاجهر 2023

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد:11470 ميغاهرتز

الاستقطاب: افقي.

معدل الرمز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

كما يمكن استقبال التردد عبر 12015 أو 1147.

تردد قناة MBC مصر 2 علي النايل سات