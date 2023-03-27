يبحث متابعو المسلسلات التاريخية التركية عن تفاصيل مسلسل ألب أرسلان الحلقة 49 مترجمة الموسم الثاني الموعد والقنوات الناقلة، فمنذ الحلقات السابقة، تزايد الإثارة والتشويق، بعد تصاعد صراع العروش بين أمير ألب أرسلان وأمير سليمان والسيد كوتالمش، في يوم الاثنين المقبل، سوف يتم عرض حلقة جديدة على القناة الحكومية التركية TRT، وتذاع هذه الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً، كل ثُلاثاء من كل أسبوع.

مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني

تتميز أحداث الموسم الثاني من مسلسل ألب أرسلان بالقوة والسرعة، وهذا بالمقارنة مع الموسم الأول الذي كان يتناول قصة قلعة فاسبوراغان كمحور له. ففي الموسم الأول، سعى ألب أرسلان لفتح هذه القلعة حتى استطاع نهاية الموسم دخولها وجعلها جزءًا من الأرض التابعة لدولة السلاجقة.

نص الفقرة يتحدث عن جزء آخر يتضمن العديد من المنازعات داخلية وخارجية، ويأتي في مقدمتها صراع بين أفراد من البيت السلجوقي بعد وفاة طغرل بك، يحاول سليمان ابن السيد تشاعري تثبيت سلطانه بالتعامل مع أحمد الملك من خلال نشر شائعات في قلب سِلِّمان، بهدف استيلائه على نفوذه. على دولة الامبراطورية السلجوقية عالية.

، قام ألب أرسلان بإقناع السيد كوتالمش بن يابغو بالانصراف والعودة إلى منطقته، وذلك بدلاً من تحميل التركمان عبئًا زائدًا. يمكن للكفار البيزنطيين التوصل إلى اتفاق مؤقت ولكن العداء قد يظهر مجددًا بعدها.

، تمرغ كل الأطراف في الصراع المستمر والتضليل وسط تدخلات دول أجنبية متباينة. يكتسبون من ذلك، حيث أن سليمان يُعَد شخصيةً بسيطة بالنسبة لهم، وقد تُشكِّل قِطع اللحم الشهية مرغوبيه بالنسبة إليهم وتحت سيطرتهم.

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 49 مترجمة الموسم الثاني الموعد والقنوات الناقلة

يتم عرض الحلقة الـ49 من مسلسل ألب أرسلان على قناة حكومية تسمى “TRT” اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وفي منتصف تلك الليلة، ستترجم المواقع العربية هذه الحلقة على منصاتها. وفي نفس الوقت، سيُعرض المسلسل على قنوات التلفزيون في يوم الثلاثاء، من أشهر القنوات التي تُذاع هي قناة الفجر الجزائرية، واليرموك الأردنية، والصعايدة المصرية.

تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان:

تردد قناة TRT على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11042.

تردد قناة TRT على عرب سات