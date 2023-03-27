تعد تردد قناة دراما دي إم سي من بين أكثر الترددات الشهيرة التي يتمنى الكثير الحصول عليها، إذ تعرض هذه القناة أهم المسلسلات المقتبسة من روائعُ درامية متفرِّقَةٍ خلال شهر رمضان المقبل، من بين الأعمال الدرامية الأشهر التي حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن، تأتي مسلسل “جعفر العمدة” للممثل محمد رمضان، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الأخرى المذهلة التي تعرض على نفس قناة البث، نقدم لكم تردد قناة dmc دراما لمتابعة مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة dmc دراما لمتابعة مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

يرجى ضبط الإحداثيات التالية لمشاهدة تردد قناة DMC دراما ومتابعة مسلسلات رمضان الأساسية لعام 2023.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 12092.

القمر الصناعي: النايل سات.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

بطولة محمد رمضان، شهد مسلسل “جعفر العمدة” ضجة واسعة وتحظى باهتمام كثير من الجماهير الذين يتابعون أحداث المسلسل المشوقة.

إذا كِنْتَ تُرِيدُ الاستمرار في متابعة مسلسل “جعفر العمدة” لـ “محمد رمضان”، يُبَثُّ في الأوقات التالية

تتم بث الحلقة الأولى من المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6.15 بتوقيت البثّ. يُعاد عرض المسلسل الذي يحمل موعد بثه في الساعة 10:30 مساءً على قناة دي إم سي دراما.



طريقة خطوات ضبط قناة dmc دراما علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة dmc دراما لمتابعة مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، نوضح لكم طريقة خطوات ضبط قناة dmc دراما علي جهاز الاستقبال، حيث يمكن لكم تعديل تردد قناة DMC Drama على التلفزيون بسهولة باتباع الإرشادات التالية