يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، ان تقوم بالتعرف على جدول امتحانات المهام الادائية لكل من الصف الرابع الابتدائي، ويمكنك أيضا ان تقوم بالتعرف على موعد بداية الامتحانات، وفقًا لما تم الإعلان عنه والإفصاح عنه من خلال وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية، وبالتالي فقد يجب عليك أن تتعرف على تلك التفاصيل التالية من خلال المقال.

جدول امتحانات المهام الادائية

أعلنت وزارة التعليم بأن سوف يكون جدول امتحانات المهام الادائية تم نشره لكافة الطلاب والطالبات، ويجب على كافة أولياء الأمور معرفتها بشكل كامل من خلال النقاط التالية:

اليوم الأول سوف يكون مادتي اللغة العربية وأيضا التربية الدينية، وذلك سوف يوافق يوم الأثنين الموافق 27 من مارس 2023.

بالإضافةإلى ذلك فقد سوف يكون في اليوم الثاني الموافق 28 من مارس 2023، سوف يمكن للطلاب أن يحصلوا على مادتي الرياضيات وأيضا المهارات المهنية.

حيث يكن في اليوم الثالث يضم مادتي كل من مادة الدراسات الاجتماعية، بالإضافةإلى مادة lct وذلك سوف يكون في يوم 29 من مارس 2023.

بينما سوف يكون في اليوم الأخير الموافق 30 من مارس 2023، سوف يمكن للطلاب والطالبات الحصول على مادتي العلوم وأيضا اللغة الإنجليزية.

موعد نهاية الاختبارات الأدائية للصف الرابع

تم بداية الاختبارات الأدائية اليوم الموافق 27 من مارس 2023 الموافق يوم الأثنين، مع العلم بأنها سوف تستمر حتى يوم 30 من مارس الموافق يوم الخميس 30 من مارس 2023، ويكون مدة الاختبارات 4 أيام فقط، وبالتالي فقد يجب على كافة الطلاب والطالبات أن يلتزموا بكافة مواعيد الاختبارات المعلن عنها.