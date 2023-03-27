تعرف على موعد امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس وَالصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم عن موعد امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس وَالصف الرابع الابتدائي، وذلك على أن يكون تلك الاختبارات بدأت بالفعل في الكثير من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال والتعرف على الكثير من التفاصيل عن طريق التالي.

موعد امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس وَالصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية، بأن سوف يكون موعد امتحانات المهام الأدائية لكل من الصف الخامس والرابع الابتدائي، سوف تبدء في يوم الأثنين الموافق 27 من مارس 2023، وسوف تظل الامتحانات حتى 4 أيام متتاليين، أي سوف تنتهي في يوم الخميس الموافق 30 من مارس 2023، ويجب على كافة الطلاب والطالبات أن يلتزموا بتلك المواعيد المعلن عنها من خلال الوزارة بشكل صحيح.

جدول الاختبارات الادائية للصف الخامس والرابع الابتدائي

يمكنك من خلال تلك التفاصيل التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تقوم بالتعرف على جدول الاختبارات الأدائية والتي تتمثل في التالي: