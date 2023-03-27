تعرف على خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 2023

يمكنك أن تقوم بالتعرف على خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي، حيث أنها تعتبر المنصة الرسمية للحصول على كافة المواد العلمية للفصول التعليمية المختلفة بداخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل من خلال المعلومات التي بداخل المقال كما هو موضح لكم.

تسجيل دخول منصة مدرستي

من خلال كافة المعلومات التالية سوف تتمكن من خطوات التسجيل والدخول على منصة مدرستي لإداء الاختبارات، وذلك يمكنك معرفته من خلال النقاط التالية:

عليك أن تقوم بالدخول على منصة مدرستي التعليمية من هنا بشكل مباشر من هنا.

بعد أن تقوم بالدخول عليها يتطلب منك أن تقوم بالنقر على أيقونة “خول مدرستي مايكرو سوفت للكادر التعليمي والطلبة”.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “الاختبارات من خلال القائمة الرئيسية التي أمامك.

بعدها يمكنك ان تقوم بالنقرعلى أيقونة “الاختبارات المركزية”.

يتطلب منك أن تقوم بتسجيل المعلومات على منصة مدرستي مايكرو سوفت.

بعدها قم بالنقر على ايقونة “قرأت كافة التعليمات والإرشادات”.

قم بالبدء في الاختبار.

وبعدها يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة الحفظ ثم التالي.

رابط منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي، ووضحت بأن لا يمكن للطلاب أن يقوموا بالدخول على أي رابط غير هذا الرابط المعلن (https://schools.madrasati.sa/)، والدخول عليه للحصول على الاختبارات الإلكترونية، أو الحصول على أي مادة علمية من خلاله، وعن طريق كافة التفاصيل التي تم ذكرها في الأعلى، قد تكون حصلت على طريقة تسجيل الدخول على الموقع.