تعد تردد قناة cbc سفرة واحدة من أهم القنوات للطبخ على المستوى المحلي والعربي، فإنها مشهورة ومنتشرة بين المشاهدين، خاصة النساء، لأنها تقدم العديد من وصفات الطبخ ليس فقط المصرية بل أيضًا السورية والتونسية والمغربية وغيرها من الجنسيات، تُقدِّم القناة برامجًا مخصصَّة لفن الطبخ وتقديم وصفات متنوعة على مدار اليوم بلا توقُّف، إذ تُتَيح فرصة عودة البرامج للعرض مرَّة أخرى في مواعيدها المُعلن عنها، لذلك يحظى البحث عن تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra الجديد 2023 لمتابعة وصفات رمضان بالصدارة في قائمات البحث على الإنترنت، نقدم لكم التردد وطريقة الضبط وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra الجديد 2023 لمتابعة وصفات رمضان

نقدم لكم ترددات القناة علي القمر الصناعي عرب سات وناي سات كالتالي

تردد قناة cbc سفرة على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

التردد11785.

تردد قناة cbc سفرة على عرب سات



معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11390.

برامج cbc سفرة في رمضان ومواعيد عرضها

قدّمت قناة سي بي سي CBC جميع برامجها المعتادة خلال شهر رمضان الكريم، وتشتهر بعض هذه البرامج التي تحظى بجماهيرية كبيرة بين المشاهدين.

يتم عرض برنامج “عمايل ايديا” بتقديم الشيف نورا السادات في تمام الساعة 6 مساءً.

يُعتبر برنامج الشيف الشربيى أسطورة في عالم الطبخ المصري، وهو يُعرض يوميًا الساعة 11 صباحًا بتوقيت مصر.

يقدم الشيف أميرة شنب برنامج “أميرة في المطبخ” الذي يُعرض في الساعة السابعة صباحًا، ويتم إعادته في تمام الساعة الرابعة عصرًا للمشاهدين الذين فاتتهم فرصتهم للإستفادة من حلقاته.

يتم عرض برنامج “زعفران وفانيلا” للشيف غادة التلى في الصباح الساعة 8، ويتم إعادته مجددًا في الليل الساعة 8.

يقدم الشيف نجلاء الشرشابي برنامجًا متميزًا بعنوان “على قد الأيد” يبث يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وهناك إعادة له في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يُعرض برنامج ساندوتش وحاجة ساقعة يُقدمه الشيف شريف الخطيبي في الساعة الخامسة مساءً.

مميزات قناة cbc سفرة

تبرز قناة سي بي سي سفرة بعدد من الفوائد الممتازة التي جعلتها أحد أفضل محطات الطبخ المهنية، و حظيت بإعجاب كبير بين المشاهدين، و تشمل مميزاتها الرئيسية

قناة مجانية ولا يتم دفع رسوم اشتراك.

متوفرة طوال اليوم بدون انقطاع، مع توفير إشارة ثابتة من خلال تعديل التردد الجديد.

تتألف فريقنا من مجموعة من الخبراء في مجال الطبخ وإعداد الطعام المتخصص.

تقديم برامج طهي متنوعة.

في ختام مقالنا قدمنا تردد قناة سي بي سي سفرة cbc sofra الجديد 2023 لمتابعة وصفات رمضان، ويتم ذلك عن طريق بث القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات، كما تم ذكر أهم برامج القناة والشخصيات التي تقدمها خلال شهر رمضان، كذلك تم شرح أهم مزايا القناة.