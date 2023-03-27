pdf كشوفات اسماء المقبولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة – خطوت الاستعلام

تعرف على خطوات الاستعلام عن كشوفات اسماء المقبولين الرعاية الاجتماعية بالعراق، وذلك سوف تتمكن معرفته بشكل كامل عن طريق التفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، وبالتالي فقد يجب عليك أن تقوم بمعرفته بشكل كامل عن طريق التفاصيل التالية كما هو موضح لكم.

كشوفات اسماء المقبولين الرعاية الاجتماعية

يمكنك من خلال تلك الخطوات التالية، أن تقوم بالتعرف على خطوات الاستعلام عن كشوفات اسماء المقبولين الرعاية الاجتماعية وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل كامل، عن طريق النقاط التالية كما هو موضح لكم:

في البداية عليك ان تقوم بالدخول على الموقع الرسمي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

يجب عليك أن تقوم بتحديد رقم الوجبة وهي “الوجبة التاسعة”.

يتطلب منك أن تقوم بتسجيل كل من رقم الهوية الوطنية وأيضا رمز التحقق.

النقر على أيقونة الاستعلام، وسوف يتم ظهور كافة القبولين في البرنامج بشكل دقيق.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

توجد بعض الشروط الهامة التي من خلالها سوف تتمكن من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، ويجب عليك أن تتعرف على تلك الشروط من خلال التالي: