تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023

يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بالتعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، وذلك نظرًا لانتظار الكثير من المواطنين للحصول على الرواتب، يمكنك أن تقوم بالتعرف على موعد نزول المعاش والتعرف أيضا على مواعيد صرفها في الشهور القادمة، وفقًا لما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، وأعلنت بأنه تم إيداعه بشكل سابق منذ حوالي 12 يوم، أي كان في تاريخ يوم 15 من مارس 2023 الماضي، الموافق يوم الأربعاء، ووضحت الوزارة بانه سوف يتم صرفه في كل يوم 15 بأي شهر ميلادي، ومن المفترض بأنه سوف يتم إيداعه في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، في يوم 15 من أبريل القادم 2023.

يجب على كافة المستفيدين أن يلتزموا بتلك المواعيد والتفاصيل التي يتم الإعلان عنها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التقديم على معاش التكافل والكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الخطوات التي يمكن من خلالها، أن يحصل المتقدم على الاستعلام عن قبولة في معاش التكافل والكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في النقاط التالية كما هو موضح لكم: