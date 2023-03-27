تعرف على تردد قناة دي ام سي 2023 على نايل سات وعرب سات

يمكنك أن تقوم بالتعرف على تردد قناة دي ام سي 2023 الجديد، على كل من عرف سات ونايل سات، وذلك من أجل الحصول على مشاهدة كافة المسلسلات والبرامج بأعلى جودة ممكنة، وعليك أن تقوم بمتابعة التفاصيل التي تريدها من خلال المقال كما هو موضح لكم.

تردد قناة دي ام سي 2023

يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بالحصول على قناة دي أم سي دراما 2023، على كل من الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، ويمكنك من خلال التفاصيل التالية أن تتعرف عليها.

تردد القناة على نايل سات:

التردد 11449.

بالإضافة إلى الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح الخطأ 5/6.

بينما معدل الترميز 27500.

تردد القناة على عرب سات:-

12092 تردد القناة.

بالإضافة إلى معدل الترميز 2500.

بينما يكون معامل التصحيح الخطأ 5/6.

حيث يكون الاستقطاب رأسي.

البرامج والمسلسلات الرمضانية على قناة دي أم سي دراما

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تقوم بالتعرف على البرامج والمسلسلات الرمضانية على قناة دي أم سي دراما، وذلك سوف تتمكن معرفته بشكل كامل عن طريق التالي:

مسلسل جميلة.

بالإضافة إلى مسلسل الصفارة.

مسلسل جعفر العمدة.

بالإضافة إلى مسلسل سوق الكانتو.

من ضمن المسلسلات كارتون يحي وكنوز.

بالإضافة إلى مسلسل علاقة مشروعة.

بالإضافة إلى مسلسل رسالة الإمام.

مسلسلات رمضان 2023 على قنوات dmc

يمكنك أن تتعرف على مسلسلات رمضان الحصرية على قنوات دي أم سي:-