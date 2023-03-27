تردد قناة النهار الجديدة 2023 لمشاهدة برامج ومسلسلات رمضان الحصرية

سوف تتمكن الآن من التعرف على تردد قناة النهار الجديد 2023، وبالتالي من اجل أن تقوم بمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية الحصرية بأفضل وأعلى جودة، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بمعرفة تلك التفاصيل عن طريق الموضوعات التي بداخل المقال كماهو موضح لكم في التالي.

تردد قناة النهار

يمكنك أن تقوم بالتعرف على تردد قناة النهار دراما على نايل سات من خلال التفاصيل التالية كما هو موضح لكم في التالي:

التردد :- 11785.

بينما معدل الترميز يكون 27500.

حيث يكون معامل التصحيح الخطأ 3/4.

بالإضافة إلى ذلك فقد يكون الاستقطاب افقي.

تردد قناة النهار اليوم

يمكنك أن تقوم بالتعرف على تردد قناة النهار اليوم على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التفاصيل التالية كما هو موضح لكم:

التردد 11430.

معامل التصحيح الخطأ 3/2.

الجودة أتش دي.

الاستقطاب أفقي.

بالإضافة إلى فقد يكون معدل الترميز 27500.

المسلسلات والبرامج على قناة النهار

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها عن طريق التفاصيل التالية، فقد يمكنك ان تقوم بالتعرف على مسلسلات وبرامج رمضان التي يتم عرضها على شاشة النهار، والتي تتمثل في التالي: