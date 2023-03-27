أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول الأحداث المتعلق بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، إذ بدأ الترم الثاني في 11 فبراير 2023، على مدى 16 أسبوعًا، انتهى يوم 1 يونيو 2023 بجميع مستوياته وفروضه، بما في ذلك الامتحانات، ستكشف وزارة التربية والتعليم في منتصف شهر أبريل القادم عن موعد امتحانات نهاية العام 2023 جميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي بعد الانتهاء من امتحانات المهام الأدائية وامتحانات الشهور، وسوف نستعرض في هذا المقال مواعيد الامتحانات للصفوف جميعًا (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في الترم الثاني بعد تصديقها رسميًا.

موعد امتحانات نهاية العام 2023 جميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

أكد السيد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتربية بأنَّ الفصل الثاني يشمل ثلاثة اختبارات، حيث يُركِّز الاختبار الأول على المحتوى المدرَّس في شهر أول، بينما يغطِّي الاختبار الثاني المحتوى المدرَّس في الشهر الثاني، 10% درجة امتحان الشهر الثاني. وبذلك، تظهر الدرجة النهائية للطالب في نهاية الفصل الدراسي. يستخدم هذا الاختبار لقياس قدرة الطالب على استيعاب وفهم المادة بشكل شامل وتحديد مستوى تحصيله في نهاية الترم. تُقدم خصم بنسبة 5٪ على حسن المواظبة والسلوك.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل الدراسية

تساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023 لجميع المراحل التعليمية، بعد إلغاء شهر كامل من الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسيرد هذا التغير بالتفصيل في ما يأتي، حيث سنذكر تواريخ الامتحانات قبل إزالة هذا الموضوع، وبعده.