تُعَدُّ القناة الرياضية المغربية من بين القنوات التي تُعتَبر أفضلها وأهمَّها في مجال البرامجِ الرياضيةِ والمُبارياتِ في عالمِ العرب، وذلك بسبب محتواها من مُبارياتٍ كبيرةٍ، سواءً كانت للمنتخَب المغرِّبي أو من مُستوى دوليٍ عالٍ، أسست قناة tnt المغربية قبل حوالي 17 عامًا في عام 2006، وهي تابعة لشركة الإذاعة والتلفزيون في المغرب، حصلت القناة على حقوق بث البرامج الرياضية والمباريات المحلية والعالمية بشكل كامل، يتم البث على قناة tnt المغربية عبر ثلاثة أقمار صناعية، وهي: نايل سات، وعرب ساب، وهوت بيرد، نقدم لكم تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT TV على النايل سات وعربسات، تابعونا.

تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT TV على النايل سات وعربسات

يتم عرض قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعربسات حيث يتم نقل الإشارة من خلاله، وفي ما يتعلق بقناة tnt، سنوضح تردده لكم.

تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT TV على النايل سات

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

التردد 12680.

تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT TV على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

التردد 12383.

تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT TV على هوت بيرد

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 10872.

طريقة ضبط التردد لقناة tnt المغربية للرياضة علي جهاز الاستقبال

تتم عملية تعيين التردد للقناة tnt باتباع الإجراءات التالية

يتم الضغط على الزر “القائمة” من جهاز التحكّم عن بعد للتلفاز.

يظهر قائمة تحتوي على مجموعة من الاختيارات، ونقوم باختيار واحدة منها لتركيبها.

يطلب منك كتابة الكود السري الخاص بجهاز التلفاز.

ستظهر لنا قائمة أخرى تضم عددًا من الخيارات، ونحن سنختار إضافة قناة جديدة.

يتم تحديد القمر الصناعي بواسطة خانة فارغة.

ثم يتم النقر على زر البحث.

تم الآن تثبيت القناة على شاشة التلفزيون.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة المغربية الرياضية Arriadia TNT TV على النايل سات وعربسات، الرياضة تعتبر واحدة من أهم المواهب، وغالبًا ما تكون من أولى اهتمامات الأفراد. لذلك، يسعى الكثيرون إلى البحث عن قنوات رياضية تذيع أفضل المباريات – سواء كانت محلية أو عالمية، ولا شك في أن القناة المغربية الرياضية هي واحدة من أهم هذه القنوات التي تعرض مباريات المغرب والعالم بالإضافة إلى نشر آخر الأخبار الرياضية.