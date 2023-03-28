تردد قناة الحياة دراما والحياة مسلسلات الجديد .. لمشاهدة مسلسلات رمضان 2023

تعتبر مجموعة قنوات الحياة من أكبر وأكثر القنوات التي لديها جماهريه كبيرة تمامًا، ومن خلال عرضها للكثير من المسلسلات والبرامج التليفزيونية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2023، فقد يمكنك أن تتعرف على تردد قناة الحياة دراما، وذلك من خلال الموضوعات التي سوف يتم سردها في المقال كما هو موضح لكم بشكل كامل.

تردد قناة الحياة

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على تردد قناة الحياة دراما والتي تتمثل على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على التفاصيل الخاصة بالحصول على القناة:

تردد القناة هو :- 11564.

بينما سوف يكون معامل التصحيح الخطأ للقناة هو 3/4.

حيث سوف يكون معدل الاستقطاب الخاص بالقناة يكون أفقي.

بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات.

بالإضافة إلى معدل الترميز فأنه يكون 27500.

تردد قناة الحياة الزرقاء الجديد

يمكنك الآن أن تقومب التعرف على تردد قناة الحياة الزرقاء الجديد، وذلك يمكنك معرفته من خلال النقاط التالية كما هو موضح في التالي:

التردد 12206.

بينما سوف يكون معامل التصحيح الخطأ 5/6.

حيث إلى ذلك فقد سوف يكون معدل الترميز 27500.

سوف يكون الاستقطاب الخاص بالقناة هو عومودي.

حيث أن هذا التردد يتبع القمر الصناعي نايل سات.

مسلسلات رمضان على قنوات الحياة