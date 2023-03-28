يسعى المؤمنون في شهر رمضان المبارك إلى اقترابهم من الله عز وجل من خلال أداء الأعمال الصالحة والطاعات وإكثار الدعاء كل يوم طيلة هذا الشهر المبارك لأجل صالح لأنه يحمل أجرًا عظيمًا، وسوف نقدم لكم دعاء اليوم السادس من رمضان 2023 وفضله وثوابه، تابعونا.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023 وفضله وثوابه

أكد النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الدعاء، وأشار إلى قيمته العالية ومكانته المرموقة، حيث يُعتبر الدعاء أسرع وسيلة للوصول إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتم الاتفاق على دعاء محدد ليومٍ معين، بل شهر رمضان هو الأحب إلى المولى وفيه أيام بركة وخير، من بين الأدعية المشهورة والتي يمكن أن يستخدمها غير القادرين على الصلاة أو التعبير عن أفكارهم تأتي هذه

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يُرضيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك اجعلني فيه ربي محبًا لأوليائك مُعاديًا لأعدائك مستنًا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

موعد أذان الفجر في سادس أيام رمضان 2023

يبحث العديد عن مواعيد صلاة الفجر خلال شهر رمضان المبارك في مصر لمعرفة أوقات إيقاف الطعام وشرب الماء قبل الصوم، بالاهتمام بالفروقات في التوقيت حسب المحافظة.

في السادس من شهر رمضان لعام 2023، سوف يتم الآذان لصلاة الفجر في تمام الرابعة والأربع وعشرين دقيقة صباحًا، وستكون أوقات السحور بدءًا من الثانية والاثنتين صباحًا، وستبدأ فترة الصيام عند تمام الساعة أربعة صباحًا.

تطلع الشمس في وقت الكامل، فيما يحين وقت أذان صلاة الظهر عند منتصف النهار، ويذاع أذان صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب سادس أيام رمضان 2023

في السادس من أيام شهر رمضان لعام 2023، ستكون موعد أذان المغرب في الساعة 6:11 مساءً، وصلاة العشاء ستكون عند الساعة 7:29. سيبلغ عدد ساعات الصوم في هذا اليوم 14 ساعة و9 دقائق تقريبًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مع ملاحظة فروق التوقيت في باقي المحافظات.

باستخدام الحسابات الفلكية، يصادف يوم الخميس الموافق 20 أبريل آخر أيام شهر رمضان، والتي توافق 29 رمضان، ويعد هذا اليوم أطول أيام فترة صوم شهر رمضان حيث تبلغ مدة صومه 14 ساعة و54 دقائق.