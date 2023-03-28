تعرف على شروط الحصول على المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على المكرمة الملكية، وذلك ينطبق فقط لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن أجل الحصول على المكرمة يجب أن تتوافر تلك الشروط لديهم بشكل كامل، وفي حالة عدم توافر تلك الشروط سوف يتم رفض قبولك في توفير المكرمة الملكية لك، حيث يمكنك متابعة المقال للتعرف على المزيد من المعلومات.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تقوم بالتعرف على شروط الحصول على المكرمة الملكية، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتي تتمثل شروطها في التالي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم أن لا يزيد راتبه الشهري على 3000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم عمره أكثر من 21 عام.

بينما يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي ممتلكات أو عقارات مسجله باسمه.

يكون من ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

لن يحصل على أي دعم حكومي أخر من المملكة العربية السعودية.

مقيم في المملكة العربية السعودية على الأقل بـ 90 يوم قبل التقديم على المكرمة.

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تقوم بالتعرف على موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأعلنت الوزارة بأنه سوف يتم صرفها في يوم 2 من أبريل 2023 الموافق يوم الاحد القادم، مع العلم بأنه لن يتم صرفه في يوم 1 من ابريل، لأنه سوف يكون إجازة رسمية لكافة البنوك بداخل المملكة العربية السعودية.