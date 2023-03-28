يعتني الكثير منّا بمتابعة سعر الذهب، وهو من السلع الأساسية التي تؤثر على أسعار المنتجات في الأسواق، وذلك نظرًا لدوره الحيوي في الحياة الاقتصادية داخل الدولة، يمكنكم الآن معرفة أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28/3/2023 وبشكل يومي ودقيق من خلال هذا العرض المُفصّل، حيث يتم تحديثه باستمرار لتوفير كافة البيانات المتعلّقة بأسعار الذهب في جميع مستوياته، وبالإضافة إلى ذلك ستجدون في هذا العرض أسعار جنية الذهب والأوقية والكيلو، كما ستجدون تحديثات دورية حول أية تغيرات يشهدها هذا السوق.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28/3/2023

يعرض هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب للمهتمين بمتابعة سعر الجرام الذهب يوميًا، حيث يتم تحديثه بشكل مستمر حسب أحدث الأسعار المتاحة، ويشمل هذا الجدول أسعار الذهب للأقطار 18 و 21 و 24، بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب والجنيه الذهب داخل السوق المصرية.

سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية

سعر الكيلو بيع 2,331,429 شراء 2,365,714.

سعر الجنيه الذهب بيع 16,320 شراء 16,560.

الاونصة بيع 72,507 شراء 73,574.

سعر عيار 12 بيع 1,166 شراء 1,183.

سعر عيار 14 بيع 1,360 شراء 1,380.

سعر عيار 18 بيع 1,749 شراء 1,774.

سعر عيار 21 بيع 2,040 شراء 2,070.

سعر 22 بيع 2,137 شراء 2,169.

سعر 24 بيع 2,331 شراء 2,366.

تعرض الفقرة التالية أسعار الذهب في متاجر الصاغة بدون المصنعية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل مستمر ودائم طوال اليوم. يختلف سعر الذهب في جمهورية مصر العربية من صاغة إلى أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار كيلو الذهب 1,944,080 جنيه، $62,929.

اسعار جنيه الذهب 13,609 جنيه $440.52.

اسعار أوقية الذهب 60,461 جنيه $1,957.

سعر الذهب عيار 9 حوالي 729.03 جنيه، $23.60.

سعر الذهب عيار 12 حوالي 972.04 جنيه، $31.46.

سعر الذهب عيار 14 حوالي 1,134 جنيه، $36.71.

اسعار الذهب عيار 18 حوالي 1,458 جنيه، $47.20.

اسعار الذهب عيار 21 حوالي 1,701 جنيه، $55.06.

سعر الذهب عيار 22 حوالي 1,782 جنيه، $57.69.

اسعار الذهب عيار 24 حوالي 1,944 جنيه، $62.93.

فإننا نسعى لتوفير معلومات دقيقة وشاملة حول أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار الصائب عند شراء أو بيع هذه المعدن الثمين، من خلال هذا الجدول، يمكنك معرفة متوسط أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية لجميع عياراته 24-21-18-14-10، وكذلك مقارنة تلك الأسعار داخل الأسواق المصرية المحلية وفي محال الصاغة باستخدام الجنيه المصري.

في ختام مقالنا قدمنا لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28/3/2023، لا يمكن الجزم بأنه من الواضح أن الحالة الاقتصادية في مصر تؤثر على سعر الذهب. وبسبب التدهور الاقتصادي في هذا البلد وتشجيع المستثمرين على تحسين شروطهم، ارتفع سعر الذهب.