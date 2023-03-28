متى يكون موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ؟

ينتظر الكثير من المستفيدين موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الخاص بشهر أبريل 2023، وبالتالي فقد يمكنك من خلال التفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على موعد صرفها بشكل كامل، ويجب عليك أن تتابع الأسطر القادمة من أجل التعرف على المواعيد وطرق الاستعلام على العلاوات، كما هو موضح لكم.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، على أن يكون موعد صرف المعاشات يوافق يومي 1 و2 من أبريل 2023، الموافق يوم السبت والاحد، ومن المرجح بأن لكافة المستفيدين أن يقوموا بالحصول على الرواتب في اليوم التالي وهو يوم 2 من أبريل 2023، حيث يجب على المستفيدين، أن ينتظروا عمليات الإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

صرف معاشات أبريل 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بانه يمكنك أن تقوم بصرف المعاشات عن طريق أكثر من مكان مختلف، عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، او من خلال أن تقوم بالحصول عليه عن طريق الصراف الآلي وهو الأي تي ام، حيث يمكنك أن تقوم بالحصول عليها في المواعيد المعلن عنها في يوم 1 ويوم 2 من ابريل 2023، ويجب عليك أن تقوم بالاستعلام عنها عن طريق خطوات الاستعلام والتي تتمثل في التالي: