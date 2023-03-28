يبحث الكثيرون في مصر، سواء كانوا عامة أو تجارًا أو أصحاب رؤوس الأموال، عن سعر صرف العملات الأجنبية والدولار بشكل خاص في هذا اليوم المُحْدَد، وهو يستخدمه الكثير منهم في التجارة والاقتصاد، ونقدم لكم اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في بداية التعاملات، تابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-2-2023 في بداية التعاملات

يتم الاعتماد على هذا الجدول من خلال متابعة دقيقة وتحديث مستمر على مدار الساعة، حيث يتضمن تغطية جميع الأمور المرتبطة بهذه المسألة.

سعر درهم إماراتي (AED) 8.41 جنيه مصري.

سعر ريال سعودي (SAR) 8.22 جنيه مصري.

سعر ين ياباني (JPY) 0.24.

سعر دولار استرالي (AUD) 20.54 جنيه مصري.

سعر دولار كندي (CAD) 22.49 جنيه مصري.

سعر جنيه استرليني (GBP) 37.78 جنيه مصري.

سعر يورو (EUR) 33.30 جنيه مصري.

سعر دولار أمريكي (USD) 30.88 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 28 مارس 2023 في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، يبحث الكثير من الأشخاص حاليًا عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تم تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بحوالي 30.85 جنيه لشرائه و 30.95 جنيه لبيعه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

يبلغ سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

تم تسجيل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بحوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي.

تم تسجيل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي بحوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

تم تسجيل سعر الدولار في المصرف المتحد بحوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تم تسجيل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري بحوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سُجلت قيمة الدولار في بنك مصر بحوالي 30.75 جنيه لعملية الشراء وبحوالي 30.85 جنيه لعملية البيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

تم تسجيل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بحوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.