تعرف على موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة الجديدة

أعلن اليوم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، عن موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة والتي سوف يتم تطبيقها وفقًا لهذا الموعد كما تم الإعلان عنه من خلال الدكتور مصطفي مدبولي، ومن خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال أن تقوم بالتعرف على موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة، كما هو موضح لكم.

موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة

يمكنك من خلال كافة التفاصيل التي تم الحصول عليها والمعلومات من أخر القرارات التي تم اتخاذها عن طريق، الدكتور مصطفي مدبولي أعلن بأن سوف يتم تطبيق تلك الأجور والزيادات الكثيرة بدء من يوم 1 أبريل 2023، ويمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على قيمة الزيادة:-

الدرجة السادسة في العمل وما يعادلها سوف يحصلون الموظفين على أجر شهري يصل حتى 3500 جنية مصري.

بينما موظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون قيمة الراتب شهريًا، حوالي 5000 جنية مصري.

حيث يكون لحاملي الماجستير من العالمين في الدولة، يمكنهم أن يقوموا بالحصول على راتب شهري يص إلى 6000 جنية مصري.

بينما يكون لكافة حاملي الدكتوراة من العاملين في الدولة، يكون الراتب قيمته حوالي 7000 جنية مصري.

قرار زيادة الحد الادني للأجور

أعلنت وزارة التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الضريبي والذي يبدء من 24 ألف جنية حتى 30 ألف جنية بشكل سنوي، وذلك يكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 من ابريل 2023، بالإضافة إلى ذلك فقد يكون من ضمن مشمولي تلك الزيادة مستفيدي برنامج التكافل والكرامة.