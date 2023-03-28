تردد قناة ام بي سي مصر 2023 علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر الذي يعتبر من أبرز الترددات التي زادت معدلات تداولها واستخدامها في تلك الأيام حيث أن هذه القناة تُعد من أفضل القنوات التي تقدم محتوى مميز ومتنوع على مدار اليوم دون انقطاع وبجودة عالية وبدون تشويش أو ضعف في الصورة أو الصوت كما تعتبر من القنوات المشهورة ومن ضمن مجموعة القنوات الفضائية ام بي سي السعودية المميزة، وتدور أحداث هذا المقال حول موضوع تردد قناة ام بي سي مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر

تتمتع قناة ام بي سي مصر بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي بأكمله وهذا ما جعل الجمهور يترقب كل جديد يعرض على شاشتها حيث يعرض محتواها بعد اختياره بعناية فائقة، وتردد قناة ام بي سي مصر هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة ام بي سي مصر على الرسيفر

تمر عملية تنزيل وضبط القناة على الرسيفر بعدة خطوات سهلة وبسيطة هي:

النقر على زر اللائحة الموجود على الريموت كنترول أو جهاز التحكم عن بُعد.

النقر على كلمة خيارات المتوفرة على الشاشة.

النقر على كلمة تثبيت.

إدخال القمر الصناعي وبعض البيانات الأخرى مثل: التردد، معامل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب.

النقر على كلمة بحث.

الانتظار إلى أن تنتهي عملية البحث ثم النقر كلمة حفظ حتي يتم حفظ المعلومات.

برامج قناة ام بي سي مصر

تتعدد البرامج التي يتم عرضها على شاشة قناة ام بي سي مصر ما بين مسلسلات وبرامج متنوعة، والتي منها ما يلي:

أولًا المسلسلات

مسلسل المداح الجزء 3 بطولة “حمادة هلال”

مسلسل الأجهر بطولة “عمرو سعد “

مسلسل الهرشة السابعة ” امينة خليل”

مسلسل اللعبة الجزء 3 ” اللعب مع الكبار “ “شيكو وهشام ماجد”

مسلسل رشيد “محمد ممدوح وريهام عبد الغفور “.

مسلسل وأخيرًا ” نادين نسيب نجم و قصي خولي”

ثانيًا البرامج

برنامج أهلًا بالستات مع “الشيف حسن، بثينة توكل، لميس البشوتي”

برنامج رامز نيفر إند يقدمه ” رامز جلال “.

برنامج عطر الكلام “مسابقة لأجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم ورفع الآذان”

برنامج اللهم تقبل مع “عبلة الكحلاوي”

برنامج من القلب للقلب تقدمه “إيمان رياض”

برنامج يحدث في مصر مع ” شريف عامر”

برنامج الحكاية يقدمه “عمرو أديب”

وصلنا إلى ختام مقال تردد قناة ام بي سي مصر الذي تعرض على شاشتها العديد من البرامج والمسلسلات الحصرية وكذلك الطريقة البسيطة التي يتم بها ضبط التردد على الرسيفر.