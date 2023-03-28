ضبط تردد قناة طيور الجنة 2023 علي النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور الجنة، تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميز ومتنوع ترفيهي وهادف للأطفال حول العالم العربي كما تقدم العديد من أغاني الأطفال الترفيهية والتعليمية التي تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية المختلفة، ومحتواها يقدم بشكل عربي ولا يتم دخول أي محتوى أجنبي فيه، ونتناول خلال سطور هذا المقال موضوع تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

تبث قناة طيور الجنة محتواها الخاص بالأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وهذا ما جعل الإقبال عليها كثير من قِبل الأطفال للاستمتاع بالبرامج الترفيهية الخاصة بهم، وتردد قناة طيور الجنة هو:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 11073.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم القناة محتوى ترفيهي مميز وتعليمي للأطفال يناسب أعمارهم وميولهم، وتتمثل تلك البرامج فيما يلي:

نشرة أخبار الدار.

مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

رياضة في رياضة.

طيور الجنة في عيونهم.

كواليس.

ماما قالت.

رتل القرآن ترتيلًا.

حكاية جنى.

حروف الهجاء.

رمضانيات.

مُغامرات كامبنج.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بالعديد من المزايا التي جعلتها محط اهتمام من الجميع، ومزايا تلك القناة تتمثل في الآتي:

تقدم القناة محتوى مميز للأطفال يتناسب مع اهتماماتهم.

المحتوى الذي تقدمه عربي خالص دون الحاجة إلى المحتوى الأجنبي.

تقدم العديد من المشاكل الأسرية والحلول المساعدة في حل تلك المشاكل.

يتم مراجعة المحتوى من قِبل إدارة القناة وهذا ما يجعل أولياء الأمور مطمئنين على الأطفال.

محتواها يتم بثه باللغة العربية الصحيحة حتى يتم ترسيخها في الأذهان والعقول.

انتهينا من مقال تردد قناة طيور الجنة التى تقدم محتوى مميز وفريد للأطفال يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والتعاليم الإسلامية بالإضافة إلى البرامج التي تبث على تلك القناة.