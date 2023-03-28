تواجه الطلاب وأولياء أمورهم دائمًا عدة تساؤلات حول موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث 1444-2023 وفقا لوزارة التعليم السعودية، حيث بدأت وزارة التعليم بالمملكة في تطبيق هذا النظام لبضع سنوات حتى الآن، تم عرضها وتجربتها كشكل للاختبار، وإثباتاً لجدواها، وقد أظهرت نجاحًا في تحسين جودة الطعام وزيادة نسبة النجاح بين الطلاب في جميع المستويات الدراسية، فعلى الرغم من انتشار الأخبار الكاذبة حول هذا المجال المهم، فإن وزارة التعليم تؤكد دائمًا على ضرورة متابعة الصفحات الرسمية للإطلاع على كل ما هو جديد.

موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث 1444-2023 وفقا لوزارة التعليم السعودية

بدأ الفصل الدراسي الثالث في المملكة السعودية يوم الأحد، العشرين من شهر شعبان عام 1444 هجريًّا، الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس عام 2023 ميلاديًا، وتستمر مدة كل فصل دراسي لمدة 13 أسبوعًا، وقد تم نشر جدول اختبارات الفصل الدراسي الثالث بناءً على إعلان وزارة التعليم، تعتبر المملكة العربية السعودية من بين دول الخليج العربي، وتقع في جنوب غرب آسيا، وهي دولة إسلامية محافظة وتستند على نظام الملكية الذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ عام 2015، كما تشتهر السعودية بالكثير من المواقع التاريخية والأثرية بما في ذلك مدينة مكة، التي تشكُّل أحد أهم أماكن الحج في دائرة حجٍّ إسلامي كبرى.

تبدأ الفحوصات في يوم الاثنين الموافق لتاريخ 12 يونيو 2023.

يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1444 هو الموعد المقرر.

تستمر تلك الاختبارات لمدة عشرة أيام.

تنتهي يوم الخميس، الثاني والعشرين من شهر يونيو.

الموافق الربع من شهر ذي الحجة.

تنطلق فترة الراحة التي تفصل بين عام دراسي وآخر.

جدول الترم الثالث 1444

تُوزَّع أسابيع الدراسة المحددة من قِبَل وزارة التعليم السعودية في كل فصل دراسي، حتى تصل إلى 13 أسبوعًا، وتتضمن فترات راحة خلال هذه الفترة، وفي شهر رمضان المُبارك، يأتي الفصل الأخير من العام للدراسة 1444 / 2023، والذي يقلص مدة اليوم الدراسي إلى ٣ ساعات لطلاب المرحلة الروضة والابتدائية، في المدرسة الابتدائية، تستمر الدراسة طوال اليوم، أما في المدارس الإعدادية والثانوية، فإن يومها الدراسي لا يتجاوز أربع ساعات. وهذا هو جدول الإجازات المدرسية المقترح.