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تردد قناة السعيدة 2023 علي القمر نايل سات “Al Saeedah” بجودة عالية
تردد قناة السعيدة 2023 علي القمر نايل سات، يزداد البحث عن تردد قناة السعيدة الفضائية اليمنية حيث تقوم ببعض االاعمال الدرامية في رمضان 2023، جدير بالذكر ان بدات القناة في البث منذ يوم 15 أغسطس 2007 من مدينة الانتاج الاعلامي في محافظة القاهرة ومن خلال موقعكم البديل يمكنك التعرف علي تفاصيل ترردد قناة السعيدة وخطوات ضبط التردد علي القمرر الصناعي النايل سات.
تردد قناة السعيدة 2023 علي القمر نايل سات
يمكن ضبط تردد قناة السعيدة اليمنية لمتابعة بعض الاعمال الدرامية في رمضان 2023 من خلال:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
خطوات ضبط تردد قناة السعيدة 2023 على القمر الصناعي النايل سات
- اولاً الدخول علي القائمة من خلال الريموت الالكتروني.
- ثم الضغط علي التركيب بالريسيفر.
- ثم ختيار القمر الصناعي وهو النايل سات.
- ثم ضبط الاستقطاب وهو عمودي.
- ثم ادخال معل الترميز كما مذكور في السطور السابقة.
- وبعد ذلك ضغط علي موافقة.
- ثم ستجد القناة ضمن قائمة قنواتك.
محتوي قناة السعيدة اليمنية
تقوم القناة بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج الكوميدية والاجتماعية والثقافية، بالاضافة الي مجموعة من الاعمال الدرامية ايضاً الاجتماعية والكوميدية والتي تناقش مشاكل المواطن اليمني، وجاءت أهم هذة الاعمال الدرامية:
- مسلسل خارج التغطية.
واهم البرامج التي تعرض عبر قناة السعيدة اليمنية:
- برنامج تحت الضوء.
- برنامج طائرة السيعدة.
- برنامج صدي الاسبوع.
- برنامج آية ورواية.
- برنامج أسر فرآنية.
- برنامج طبيبك.
- برنامج تراحموا
- بالإضافة إلى أنها تقوم بعرض مسلسل كيني ميني وهو عبارة عن مسلسل كوميدي يمني معروف.