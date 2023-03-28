يعتبر شم النسيم واحدة من المناسبات المصرية الشعبية في مصر التي يتم الاحتفال بها منذ آلاف السنين هي شم النسيم، والتي تأتي دائمًا في فصل الربيع وتخضع للتغير كل عام حسب مواعيد فصول الشتاء والصيف، يتوافق فصل الربيع هذا العام مع شهر رمضان، لذا من المتوقع أن يحل وقته في شهر أبريل بعد مضي عدة أيام من بداية الشهر، نظرًا لأن هذه المناسبة تحمل طقوسًا واحتفالات خاصة بها، بُحث كثيرًا عن موعد شم النسيم في رمضان 2023 والإجازات الرسمية للاستعداد والاحتفال به منذ الآن، وخصوصًا أنه يأتي في شهر رمضان.

موعد شم النسيم في رمضان 2023 والإجازات الرسمية

يتم احتفال بشم النسيم بإجراءات فريدة لا يقام مثيلًا لها في أي مناسبة أخرى، مثل تزيين البيض من قبل جميع الأعمار والانتقال إلى المتنزهات للاستمتاع بوقت رائع مع الأصدقاء، كذلك تحضير خُطَّة من الفسيخ والرنجة طبق شهير جدًّا في شم النسِّيْم والذِّي يحظى بشَغَف العديد من المصريين، تعتبر هذه المناسبة نادرة الحدوث حيث تحدث مرة واحدة في العام وتدل على بدء فصل الربيع في مصر، حيث يكون المناخ فيه معتدلاً لطيفاً بين فصلَيْ الشتاء والصيف، كما أشرنا سابقًا، يختلف موعد شم النسيم من عام إلى آخر ويتوقف ذلك على بدء فصل الربيع، وفي هذا العام سيكون موعده في السابع عشر من أبريل، وهو يوافق يوم السادس والعشرين من شهر رمضان لذلك، ستكون أجواء هذا المهرجان مختلفة هذا العام بحكم قدومه خلال شهر رمضان، حيث نحتفل بقدومه خلال آخر أيام هذا الشهر.

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