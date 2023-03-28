شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي 1444 وموعد الصرف

شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي، يزداد البحث عن الشروط التي يجب توافرها للحصول علي مكرمة رمضان في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان 1444، حيث اصدر الملك سلمان أمر بصرف مكرمة ومعونة للمواطنين السعوديين وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في المملكة العربية السعوددية، ومن خلال موفع البديل سسترف على شروط التي يجب توافرها للحصول علي مكرمة رمضان 1444-2023.

شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي

اولاً ان يكون من مواطنين المملكة العربية السعودية، اي سعودي الجنسية. ان يكون من مقامين المملكة العربية السعودية بحد أقصي قبل صرف المكرمة الملكية بثلاث أشهر. أن يكون من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي. لم يملك سجلات زراعية او عقارية او تجارية. الا يزيد الدخلل للمستفيد عن 3000 ريال سعودي وذلك للحصول علي المكرمة لشهر رمضان. ان يكون قيمة مكرمة شهر رمضان 3000 ريال سعودي وذلك للاسرة التي تتكون من عدد افرد كثيرة، اما الاسرة الواحدة تكون نسبة المرمة لشهر رمضان 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعى

يتم صرف مكرمة رمضان 1444 مع صرف رواتب الضمان الاجتماعي، حيث من المفترض ان يكون يوم الاحد الموافق 2 من ابريل 2023 هو موعد صرف مكرمة رمضان 1444، وهذا اليوم يوافق يوم 11 من رمضان 2023 حيث لن يتم صرفها يوم 1 ابريل وذلك لانه يوافق يوم السبت وهذا اليوم الاجازة الرسمية للبنوط في المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر ان قيمة المكرمة الملكية يكون 1000 ريال سعودي للعائل و500 ريال سعودي لتابع ويستفيد منها جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي.