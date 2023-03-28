أخبار مصر
بالرابط والخطوات .. التعرف على قيمة فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس
يريد الكثير من المواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس الجاري، ولذلك فقد يمكننا أن نسرد لهم الرابط وخطوات الاستعلام، وأيضا طريقة السداد حتى يتمكنوا من سداد تلك القيمة بشكل كامل، ويمكنك عن طريق النقاط التي بداخل المقال أن تقوم بالاستعلام عن كافة التفاصيل، تابع معنا.
فاتورة التليفون الارضي
يمكنك الآن من خلال هذا الرابط أن تقوم بالاستعلام عن فاتور التليفون الارضي (https://billing.te.eg/ar-EG)، مع العلم بأن الشركة أعلنت بأن لا يوجد أي روابط أخرى يمكنك من خلالها أن تقوم بالاستعلام عن الفاتورة، حيث من اجل أن تستعلم عن القيمة يجب عليك أن تتبع بعض الخطوات الهامة والتي تتمثل في التالي:
- بعد أن تقوم بالدخول على الرابط المذكورة في الأعلى، سوف يتم تحويلك إلى الموقع الرسمي للمصرية للاتصلات.
- عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
- بعدها سوف يجب عى العميل أن يقوم باختيار أيقونة “دفع فاتورة التليفون الأرضي”.
- بعدها يجب عليك ان تقوم بإدخال كل من كود المحافظة بالإضافة إلى إدخال رقم الهاتف الأرضي الخاص بك.
- النقر على أيقونة السداد الإلكتروني.
- بالإضافة غلى الخطوة التالية يجب عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة “ادفع”.
- وبعدها يجب عليك أن تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك، ويجب عليك أن تقوم بإدخالها في الخانات المخصصة بها بشكل صححي.
- يجب عليك العميل أن يقوم باختيار الطريقة المناسبة له للدفع، وسوف تكون أي من تلك الطرق أي من خلال الفيزا أو ماستر كارد.
- النقر في النهاية على أيقونة “سدد”.