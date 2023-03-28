عاجل .. الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراق “تعرف على خطوات الاستعلام”

أعلنت الآن خدمة الشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراق، وأعلنت عن كافة الأسماء التي تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بالاستعلام والتعرف على تلك الخطوات بشكل مفصل، عن طريق متابعة المقال كما هو موضح لكم بشكل كامل.

اسماء الرعاية الاجتماعية العراق

يمكنك عن طريق تلك الخطوات التالية، أن تتعرف على طريقة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراق، بشكل مفصل للغاية وبسيط وتتمثل الخطوات في التالي:

يجب على المستعلم أن يقوم بالدخول على موقع “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” بالعراق.

بينما يجب على المستعلم أيضا أن يقوم بالنقر على اختيار “منصة مظلتي” وذلك عن طريق كافة الاختيارات المتاحة أمامه.

النقر على أيقونة “قسم الرعاية الاجتماعية”.

يجب عليك أن تقوم بالنقر على زر اسماء المشمولين في الرعاية.

تحديد الوجبة “وهي الواجبة التاسعة”.

يتطلب منك أن تقوم بكتابة كافة البيانات الهامة التي تطلب منك، وفي النهاية يمكنك أن تقومب النقر على زر الاستعلام، ويمكنك أن تقوم بالتعرف على إذا كان اسمك متواجد من ضمنهم أم لا.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

يجب على المتقدم على التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق، يجب عليك أن تقوم بتوافر تلك الشروط وذلك من خلال التالي: