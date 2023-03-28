بشرى سارة لأهالي اليمن .. رابط مسابقة طائر السعيدة والفوز بأفضل الجوائز

يمكنك الآن أن تقوم بالدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة الفوز في المسابقة بأفضل الجوائز، حيث تعتبر تلك المسابقة من ضمن المسابقات الرمضانية التي يتم تقديمها على الشاشات اليمنية الرائعة، ويمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي بداخل المقال، أن تتعرف على المزيد من المعلومات.

رابط مسابقة طائر السعيدة

يمكنك أن تربح الآن من خلال أن تقوم بالدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة في اليمنية، وذلك عن طريق هذا الرابط (https://www.alsaeedah-tv.net/)، حيث يمكنك أن تقوم بالدخول على هذا الرابط وإتباع كافة خطوات التسجيل بشكل كامل عن طريق النقاط التالية:

قم بالدخول على هذا الرابط (https://www.alsaeedah-tv.net/).

قم بكتابة البيانات الخاصة بك.

تحديد اسم المنطقة الخاصة بك.

بعدها يمكنك أن تقوم بالنقر على ايقونة الاشتراك.

تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة لبرنامج طائر السعيدة

يمكنك الآن أن تقوم بالتعرف على تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة، والتي تقوم بعرض برنامج طائر السعيدة الذي يعتبر من أكبر وأهم البرامج على الإطلاق، ويمكنك أن تقوم بالحصول القناة ومشاهدة كافة التفاصيل التي تتعلق بالمسابقة عن طريق التالي:

تردد قناة السعيدة اليمينة على نايل سات:-

التردد 11900.

بالإضافة إلى الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح الخطأ 5/6.

من يقدم مسابقة طائر السعيدة؟

يقدم مسابقة طائر السعيدة المذيعة القديرة مايا العبسي، وتم عرض تلك المسابقة في شهر رمضان المبارك، من أجل أن يتم ربح الكثير من المشتركين في المسابقة، والحصول على كافة الهدايا والجوائز المختلفة من خلال هذه المسابقة الرائعة، ويجب على الجميع ان يقوموا بالاشتراك بها.