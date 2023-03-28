موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444 وخطوات الاستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444، يزداد البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر المبارك، حيث من المفترض ان يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم السبت الموافق 25 مارس 2023 ولكن حتي الان لم يتم صرف الرواتب، لذلك يبحث الكثير من مواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد الصرف وذلك لانه تعتبر الرواتب الشهرية هي المصدر الرئيسى لدخل الاسرة بالاضافة الي مصاريف شهر رمضان والعيد، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر بالتفاصيل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد صرف رةاتب المتقاعدين لشهر رمضان 1444، لذلك أعلنت الهيئة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية عن موعد ايداع رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1444 ويكون يوم الاحد الموافق 11 رمضان 1444 هجرياً والموافق 2 ابريل 2023 ميلادياً، جدير بالذكر ان تم تأخير موعد ايداع رواتب المتقاعدين للتأميات في خلال هذا الشهر ليوم 2 ابريل 2023 بدلاً من يوم 1 ابريل وذلك لانه يوافق اجازة رسمية لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن نزول رواتب التأمينات 1444