“وزارة التضمان” تُعلن عن موعد صرف معاشات تكافل لهذا الشهر

أعلنت وزارة التضمان الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاشات تكافل والكرامة لكافة المستفيدين، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل دقيق عن طريق متابعة المقال، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تتعرف على خطوات الاستعلام عن المعاشات أيضا من خلال المقال.

موعد صرف معاشات تكافل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بانه سوف يتم موعد صرف معاشات تكافل والكرامة في يوم 15 من كل شهر ميلادي، أي يمكنك أن تقوم بالحصول عليه في يوم 15 من ابريل 2023، حيث تم إيداع الرواتب لشهر مارس في يوم الأربعاء الماضي الموافق يوم 15 من مارس 2023.

خطوات الاستعلام عن معاشات التكافل والكرامة

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي تم العثور عليها، فقد يمكنك أن تقوم بالحصول على الاستعلام عن معاشات التكافل والكرامة، وذلك سوف تتمكن من معرفته عن طريق التالي: