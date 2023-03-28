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“وزارة التضمان” تُعلن عن موعد صرف معاشات تكافل لهذا الشهر
أعلنت وزارة التضمان الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاشات تكافل والكرامة لكافة المستفيدين، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل دقيق عن طريق متابعة المقال، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تتعرف على خطوات الاستعلام عن المعاشات أيضا من خلال المقال.
موعد صرف معاشات تكافل
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بانه سوف يتم موعد صرف معاشات تكافل والكرامة في يوم 15 من كل شهر ميلادي، أي يمكنك أن تقوم بالحصول عليه في يوم 15 من ابريل 2023، حيث تم إيداع الرواتب لشهر مارس في يوم الأربعاء الماضي الموافق يوم 15 من مارس 2023.
خطوات الاستعلام عن معاشات التكافل والكرامة
يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي تم العثور عليها، فقد يمكنك أن تقوم بالحصول على الاستعلام عن معاشات التكافل والكرامة، وذلك سوف تتمكن من معرفته عن طريق التالي:
- عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- بعدها يمكنك أن تقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم المكون من حوالي أربعه عشر رقم، وإدخال رمز التحقق المرئي التي يتواجد أمامك.
- بينما في الخطوة التالية لذلك يجب عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة “البحث” حتى تتمكن من الحصول على كافة المعلومات التي تريدها.
- يجب على المستعلم أن يتأكد من صحة البيانات الخاصة به، وذلك من أجل الخطوات التي تم سردها، وفي حالة عدم الوصول إلى الحل المناسب التي تريده، فقد يمكنك أن تقوم بالتواصل مع مركز خدمة المواطنين، والذي بكونه مخصص تمامًا لتقديم الدعم والمساعدة.