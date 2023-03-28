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متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1444 والفئات المستحقة للحصول عليها
متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1444،بدا البحث حول موعد صرف مكرمة رمضان 1444 حيث يتم تقديم المكرمة الملكية بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث تختلف قيمة المكرمة بين الاشخاص بناء علي ما تحددة وزارة الموارد البشرية ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف المكرمة لشهر رمضان 1444 وقيمة صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1444
يبحث الكثير داخل المملكة العربية السعودية عن موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومن المفترض ان يتم صرف المكرمة الملكية لشهر رمضاان في الاسبوع الاخير من شهر مارس وهذا يوافق نهاية الاسبوع الثاني من رمضان 1444.
الفئات المستحقة للمكرمة الملكية
- اولاً المسنين: حيث هناك مجموعة كبيرة من المسنين داخل المملكة العربية السعودية يعانون من الفقر والمرض ويحتاجون الي مساعدة مادية وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي، لذلك يعتبر المسنين الفئة الاولي التي تستحق الدعم المادي في المملكة العربية السعودية.
- ثانياً الايتام: وهناك ايضا في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الايتام الذين يعانون من الفقر ويحتاجون الي الدعم المادي وذلك لانهم فقدو الدعم النفسي والمادي بعد فقد والديهم، لذلك يحتاجون الي توفير الحياة الكريمة لهم.
- ثالثاً الاسرة الضعيفة: بمعني الاسرة التي تعاني من الظروف المادية ولا تستطيع توفير الطعام والشراب لذلك تحتاج الي تحسين اوضاعها.
- رابعاً المعاقين: حيث الذين يعانون من إعاقة جسدية او ذهنية وايضا هؤلاء الاشخاص يحتاجون الي الدعم المادي.
- خامساً المرضي: حيث هذة االفئة يعانون من امراض ويحتاجون الي دعم مادي وذلك لشراء العلاج والادوية والخدمات الطبية الاخري.