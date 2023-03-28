موعد زيادة الحد الادني للاجور والمرتبات وفقًا أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن موعد زيادة الحد الادني للاجور والمرتبات لكافة العاملين والموظفين في القطاع الخاص والحكومي على الأراضي المصرية، ويمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على موعد زيادةالحد الأدني للاجور، وذلك سوف تتمكن من معرفته عن طريق التالي.

موعد زيادة الحد الادني للاجور والمرتبات

من المفترض بأن يتم رفع الأجور وزيادتها بداية من يوم 1 من أبريل القادم 2023، موافق يوم السبت القادم، ويمكنك التعرف على قيمة الزيادة التي سوف يحصل عليها الموظف، مع العلم بأن سوف يكون أدنى نسبة أجور هي قيمتها 3500 جنية مصري، ومن خلال التالي يمكنك أن تتعرف على قيمة الاجور التي تستحقها كل الفئات وذلك كما هو موضح لكم: