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موعد زيادة الحد الادني للاجور والمرتبات وفقًا أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن موعد زيادة الحد الادني للاجور والمرتبات لكافة العاملين والموظفين في القطاع الخاص والحكومي على الأراضي المصرية، ويمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على موعد زيادةالحد الأدني للاجور، وذلك سوف تتمكن من معرفته عن طريق التالي.
موعد زيادة الحد الادني للاجور والمرتبات
من المفترض بأن يتم رفع الأجور وزيادتها بداية من يوم 1 من أبريل القادم 2023، موافق يوم السبت القادم، ويمكنك التعرف على قيمة الزيادة التي سوف يحصل عليها الموظف، مع العلم بأن سوف يكون أدنى نسبة أجور هي قيمتها 3500 جنية مصري، ومن خلال التالي يمكنك أن تتعرف على قيمة الاجور التي تستحقها كل الفئات وذلك كما هو موضح لكم:
- تم تطبيق موعد زيادة الاجور على أن يكون بداية من يوم 1 من أبريل، بدلًا من يوم 1 من يوليو 2023.
- بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تتعرف على الزيادة على أنها تأتي من الدولة لكافة الموظفين، من أجل مساعدتهم في ضغط الحياة والضغوط الاقتصادية الاخرى.
- الحد الادني للأجور من الدرجة الثالثة النوعية أو ما يعادلها، فقد سوف يكون ما يصل راتبهم إلى 5000 جنية شهريًا.
- بالإضافة إلى تلك ذلك فقد يمكنك أن تقوم بالحصول على الزيادات لكافة الموظفين وأيضا أصحاب المعاشات وأصحاب برنامجي لتكافل والكرامة.
- بدأت الحكومة المصرية بالفعل أن تقوم برفع كافة الأعباء من المواطنين، وتيسر لهم كافة أمور المعيشة.
- يجب على كافة المواطنين بداية من 1 أبريل، أن يتم التأكيد الكامل من نسبه الأجور الحاصل عليها ومعرفة قيمة الزيادة.