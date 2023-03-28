تردد القنوات
تردد قناة السعيدة 2023 الناقلة لمسابقة طائر السعيدة
يمكنك أن تربح الآن.. عن طريق أن تقوم بالتعرف على تردد قناة السعيدة 2023، والذي بكونها القناة الناقلة لبرنامج مسابقة طائر السعيدة، حيث يمكنك أن تقوم بمعرفة تلك التفاصيل والمعلومات بشكل كامل عن طريق المقال، حيث يمكنك أيضا أن تقوم بالتعرف على خطوات الاشتراك في المسابقة، ويمكنك أن تربح من خلالها بكل سهولة ممكنة.
تردد قناة السعيدة 2023
يمكنك عن طريق تلك الخطوات الهامة، أن تقوم بالتعرف على تردد قناة السعيدة 2023، والذي من خلالها سوف يمكنك أن تقوم بمشاهدة برنامج مسابقة طائر السعيدة، والذي يتمثل في النقاط التالية:
- القمر الصناعي نايل سات.
- تردد قناة السعيدة اليمنية 11900.
- الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل التصحيح الخطأ 5/6.
- الجودة أتش دي.
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة
يمكنك الآن أن تقوم بالاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، والقيام بالربح في المسابقة، التي تقدمها الإعلامية الكبيرة مايا العبسي، ويمكنك من خلال تلك الخطوات التالية بشكل موضح، أن تقوم بالاشتراك في المسابقة والحصول على الجوائر والأرباح:
- يجب عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الخاص بمسابقة طائر السعيدة بكل سهولة من خلال هذا الرابط .
- يمكنك أن تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك مثل الأسم ورقم الهاتف، وأيضا عليك أن تقوم بإدخال المنطقة الخاصة بك.
- وفي النهاية يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة الاشتراك.
- بعدها سوف يتم إرسال رسالة على هاتفك تفيد بنجاح اشتراكك في المسابقة بكل سهولة.
- يجب عليك أن تنتظر حتى تربح في أي يوم من أيام المسابقة الرمضانية.