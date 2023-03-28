موعد صرف الدعم السكني لشهر رمضان 1444 وخطوات الاستعلام عن الاستحقاق السكني

موعد صرف الدعم السكني، يزداد البحث عن موعد صرف الدعم السكني حيث يواجه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية مشاكل كبيرة وذلك للحصول علي سكن مناسب وذلك بعد ارتفاع أسعار الايجار في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف الدعم السكني بالتفاصيل.

موعد صرف الدعم السكني

كان من المفترض صرف الدعم السكني يوم 23 مارس 2023 حيث يوافق هذا اول ايام الشهر الكريم ولكن لم يتم الصرف وذلك بسبب ان يوم 24 يوافق يوم الجمعه وهو العطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية ومن المفترض ان يتم الايداع خلال 3 ايام بحد اقصي ويكون يوم الخميس او الاحد او الاثنين جدير بالذكر ان يكون الدعم السكني مخختلف من فرد الي اخر علي الانماط التي يقدمها البرنامج للمستفيدين والوحدة السكنية.

خطوات التسجيل في دعم سكني1444

هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها للتسجيل في الدعم السكني 1444 وجاءت هذة الخطوات كالتالي: