تُعَدُّ برنامجَ رامز جلال من أفضل البرامج التي يتم عرضها خِلال شَهْرِ رَمَضان المُبارك، حيث يأتينا رامز بفكرةٍ جديدةٍ مُمْيِّزةٍ، والتي حازت استحسان الملايين من عشَّاق ومحبِّي البرنامج، ويبحث الكثير من محبي رامز جلال عن ضحية رامز نيفر اند الحلقة السادسة رمضان 2023 محمد فراج وبسنت شوقي التي سوف تُعرَضُ هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، على قناته تعد قناة إم بي سي مصر المسؤولة عن نقل الأخبار الرسمية.

ضحية رامز نيفر اند الحلقة السادسة رمضان 2023 محمد فراج وبسنت شوقي

يعد برنامج رامز جلال من اشهر واكثر البرامج المحبوبة في العديد من الدول العربية خاصة مصر، حيث يستمتع المشاهدون بمشاهدة نجومهم المفضلين وهم يقعون في فخ رامز جلال، وفي هذا الموسم تتضمَّن حلقات قوية تُحِبُّ المشاهدين الانتظار لرؤيتها، فهي ستضم عددًا كبيرًا من نجوم التمثيل والغناء في مصر وأيضًا في دول عربية أخرى. تشتهر كرة القدم بالإضافة إلى أشياء أخرى.

من هو ضيف رامز جلال الحلقة 6 السادسة رمضان 2023 ؟

من المتوقع اليوم الثلاثاء 28/3/2023 عرض الحلقة السادسة من برنامج “رامز نيفر اند” في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً، بعد أذان المغرب مباشرة، على قناة إم بي سي مصر ومنصة شاهد عبر الإنترنت، سيتم توفير تفاصيل التردد للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية مشاهدة هذا البرنامج. تابعونا على البث المباشر.

تردد قناة MBC Masr

جودة القناة: SD

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

حلقة محمد فراج وبسنت شوقي في رامز نيفر اند

يكون الضيوف في حلقة جديدة من برنامج “رامز نيفر أند” الذي يتم عرضه اليوم على قناة MBC مصر، وهؤلاء الضيوف هم محمد فراج وبسنت شوقي. كانت قناة MBC قد أعلنت ذلك على صفحتها الخاصة على Facebook، مما أثار حالة من الحماس لدى الجمهور.