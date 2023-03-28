يبحث المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة عن رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2023، بالإضافة إلى المراحل التي يجب اتباعها لتسجيل الدخول والأوراق المطلوبة، نقدم لكم طريقة الاستعلام وكافة التفاصيل، تابعونا.

معلومات عن تكافل وكرامة

يتمثل مشروع تكافل وكرامة في دعم مادي شهري يقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ويتم توفير هذا المعاش أساسًا عبر الصفحة الرسمية للهيئة المصرية للتأمين الاجتماعي. وبإمكانك استخدام رقم الهوية الوطنية للاستعلام عن المواساة وتحديد موعدها.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الطرق التي يمكن استخدامها للاستفسار عن معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات المحددة.

للبدء في استخدام بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، يجب الوصول إلى الموقع المخصص عن طريق الرابط https://tk.moss.gov.eg/، ومن ثم الولوج إلى قسم الاستفسارات والشكاوى.

ثم إدخال الرقم القومي للمتقدم.

ثم النقر علي خانة استعلام.

يمكن التقدم بالشكاوى عن طريق الزيارة للموقع وإدخال الرقم الخاص بحامل كارت تكافل وكرامة، ثم النقر على خانة تسجيل الشكوى.

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامه

وضحت وزارة التضامن الاجتماعي الإجراءات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، ويمكن ذلك عبر اتباع الخطوات المحددة.

اتجاهك نحو الاندماج الاجتماعي المتوافر في منطقتك سيستلزم استعداد أوراق محددة منها

شهادة الميلاد.

شهدة لتموين,

وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة للرقم القومي.

كود كشف إعاقة.

صورة من القيد المدرسي في حالة وجود أطفال.

شهادات ميلاد الأبناء.

صورة شهادة الوفاء.

كذلك صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

حددت وزارة التضامن الاجتماعي فئات معينة للتأهل لمعاش تكافل وكرامة، حيث يتضمن ذلك الأسر الفقيرة جداً والأرامل والأطفال الذين فقدوا أحد أو كلا من آبائهم.

شروط تسجيل لدى برنامج تكافل وكرامة 2023

يشترط تسجيل جميع الأولاد في الأسرة في المدارس عندما يكونون في الست سنوات من العمر.

يجب أن يكون الفرد غير مستقيم ولا يحصل على أموال من مصادر خارجية.

ينبغي للفرد عدم امتلاك أي ممتلكات خاصة به، سواء كانت أراضٍ أو عقارات.

ينبغي أن يكون خلف العائلة سجل خالٍ من أي مساعدات سابقة.

لا يعمل الفرد في أي من المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

لا يستطيع الفرد العمل بشكل كامل بنسبة تصل إلى 50% من الاكتفاء.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

يجب عليك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي غير المنتهية.

أحضر أيضا صوره لقسيمة الزواج أو الطلاق.

ينبغي إحضار صور جميع شهادات الولادة الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

صورة لبطاقة التموين في حال وجودها.

توديع شهادة تفيد بتسجيل الأطفال في المدرسة منذ عمر ست سنوات حتى بلوغهم 18 عاما.

حاجة إلى ورقة رسمية تثبت الوفاة، صادرة من الزوج أو الزوجة.

صورة لمستند يقر بوصاية للأيتام.

رقم الشكاوى والاستفسارات لتكافل وكرامة

وبمثل هذا الأسلوب يستطيع كل من المتقدمين والمقبولين في برنامج تكافل وكرامة، إرسال طلبات للتظلم أو الشكاوى حال وجود أخطاء في نظام دفع الأجور الشهرية المزود له؛ بإمكان المرسل إرسال شكواه عبر البريد الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر خط الاتصال المجاني المستخدم 19680، كذلك يمكن إرسال الشكاية من خلال رابط مخصص. يمكن الحصول على المعلومات عن طريق الاستفسار باستخدام رقم التعريف الوطني.