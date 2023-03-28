تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على النايل والعرب سات 2023 بجودة عالية

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على النايل والعرب سات، مع بداية شهر رمضان يزداد البحث عن تردد قناة ام سي مصر علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات حيث يتابعها عدد كبير من المشاهدين وذلك لانها تعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية المصرية فس السباق الرمضاني 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد قناة ام بي سي مصر 1 و2 علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وخطوات تثبيت القناة.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على النايل والعرب سات

القمر الصناعي: النايل سات.

11823 تردد القناة.

معدل الترميز 27500.

بالإضافة إلى الاستقطاب افقي.

الجودة أتش دي.

معامل التصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة يكون 12015.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب يكون أفقي.

معامل التصحيح 5/6.

الجودة تكون أتش دي.

خطوات تثبيت تردد قناة ام بي سي مصر

اولاً الدخول علي القائمة من خلال الريموت الالكتروني.

ثم اختيار التركيب من خلال القائمة.

ثم ادخال اسم القناة وهي ام بي سي مصر 1 او 2.

ثم اختيار القمر الصناعي سواء النايل سات او العرب سات.

ثم ادخال التردد الخاص بالقمر الصناعي والمذكور في السطور السابقة.

ثم ادخال باقي البيانات من الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطا والمذكور في السطور السابقة.

ثم الضغط علي خانة البحث.

بعد ذلك ستجد القناة ضمن قائمة قنواتك.

محتوي قناة ام بي سي مصر

يتم عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات خلال السباق الرمضاني لهذا العام 2023 ومنها مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال، ومسلسل رشيد بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، ومسلسل الاجهر بطولة الفنان عمرو سعد، بالاضافة الي مسلسل سره الباتع، ويتم ايضا اذاعه برنامج رامز نيفر اند.