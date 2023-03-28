تُعَدُّ المَنْحةُ الملكيةُ من تَطوعٍ خادِمِ الحرمين الشريفين، وذلك لِتَقْديمِ مَساعدةٍ للأشخاص، حتى وإن كان بشيءٍ بسيطٍ خاصةً بالأفراد ذوي الدخل المحدودِ، يتم تمنح هذه المنحة في شهر رمضان المبارك، لذلك ازدادت التساؤلات حول موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1444 ؛ وذلك لأن المساعدة يتم تقديمها لأولئك الذين يستحقونها.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1444

سيتم وضع المكرمة في حسابات الأفراد المؤهلين لها خلال شهر رمضان الكريم، بما في ذلك الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، و هذه المنح تقدَّم فقط للسعوديين. لذلك، يبحث الناس عادة عن مواعيد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان، بالتالي

سيتم توزيع المنحة خلال شهر رمضان المبارك.

سيتلقى الشخص المتزوج مبلغ 1000 ريال سعودي.

سيتلقى الرجل الذي لم يتزوج ويتمتع بالاستقلالية أيضًا مبلغ 1000 ريال سعودي.

سوف تُمنح مكافأة قيمتها 500 ريال سعودي للفرد التابع.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً ينص على منح كل أسرة مبلغاً نقدياً يبلغ 3000 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 2023/1444

يقوم الأفراد بالبحث عن رابط الاستعلام عن المكرمة المقدمة من الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان لتحديد موعد إيداع المكرمة كذلك، يستخدمون هذا الرابط للحصول على المكرمة. وسنوفّـِر لكُـــِم هُنا خطوات التسجيل.

يجب أن تسجل في الضمان الاجتماعي كخطوة أولى مهمة يتوجب عليك اتباعها، من خلال الدخول إلى الرابط المذكور هنا.

لا بد من كتابة رقم هويتك عند الولوج إلى الرابط.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور.

الآن اضغط على القائمة الخاصة بالطلبات.

سوف تشاهد مجموعة من الأرقام بينها رقم الطلب الذي تم إرساله لك، قم بالنقر عليه.

ستظهر لك الآن قائمة تحتوي على رقم الطلب، يجب أن تكتبه فيها.

عندما تنهي هذه الخطوات، قم بالضغط على زر “إرسال الطلب” لتقديم المكرمة.

في ختم مقالنا قدمنا لكم موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1444، مع توضيح الأفراد المؤهلين وكيفية التسجيل في الموقع للحصول على المنحة.