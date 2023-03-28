زكاة الفطر 2023 وموعد اخراجها في مصر بعد تحديدها 30 جنيهاً لكل مسلم

زكاة الفطر 2023، يتسائل عدد كبير من المسلمين عن قيمة زكاة الفطر وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك حيث اعلنت دار الافتاء المصرية الحد الادني لزكاة الفطر ب 30 جنيهاً ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد اخراج زكاه الفطر 2023 وكيف يتم احتساب زكاة الفطر.

زكاة الفطر 2023

تعتبر زكاه الفطر فرضة واجبة لجميع المسلمين التي يجب اخراجها علي المسلم وذلك قبل صلاة عيد الفطر وذلك من خلال حديث ابن عمر رضي الله عنه “ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين”، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

موعد إخراج زكاة الفطر 2023

أعلنت دار الافتاء المصرية ان يجوز شرعاً إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان وحتي صلاه العيد الفطر بالاضافة الي اكدت دار الافتاء المصرية بتعجيل زكاة الفطر وتوجيهتهم الي الفقراء والمحتاجين.

قيمة زكاه الفطر 2023

أعلنت دار الافتاء المصرية عن قيمة زكاه الفطر وهي تكون 2.6 كيلو جرام وتكون حاصل ضرب 2.6 في 11.33 ويكون الناتج عو 29.46 لذلك حددت دار الافتاء المصرية ان قيمة زكاه الفطر 30 جنيهاً هو الحد الادني لزكاه ويسمح له بذلك لا يستطيع فأقل ما يخرجة عن 30 جنيهاً لكل مسلم، جدير بالذكر ان تفرض زكاه الفطر علي كل مسلم يجد قوت يومه حتي لو كان فقيراً حيث جعل الله سبحانه وتعالي وذلك لتتطهير النفس وتطهيراً للصيام وهذا يؤثر فيه وينقص من ثوابه وتكميلاً لاجر.