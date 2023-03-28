جدول امتحانات المهام الادائية لجميع المحافظات وفقاًُ للقرارات وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات المهام الادائية،يزداد البحث عن جدول المهام الادائية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعلان عن تفاصيل جدول امتحانات المهام الادائية للصف الرابع والخامس الابتدائي 2023، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تفاصيل جدول المهام الادائية للصف الرابع والخامس الابتدائي.

جدول امتحانات المهام الادائية

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بداية من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023جدير بالذكر ان اعلنت مدريات التربية والتعليم في جميع المحافظات عن 35 درجة للمهام الادائية للصف الخامس الابتدائي وتنتقسم هذة الدرجات كالتالي:

5 درجات جدية للعمل.

5 درجات للتخطيط الجيد.

5 درجات للتخطيط الجيد. 25 درجة المنتج النهائي.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات المهام الادائية تقيس المهارات الخاصة باطالب في جميع المواد الدراسية بالاضافة الي نظاام التعليم الجديد لجميع سنوات النقل حيث من المفترض ان تبدأ امتحانات المهام الادائية خلال الايام القادمة من شهر رمضان 2023 وتكون موحدة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، جدير بالذكر ان يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي تحميل جميع نماذج المهام الادائية باجاباتها النموذجية في جميع المواد الدراسية من خلال موقع البديل، وايضاً اضافت وزارة التربية والتعليم ان يكون نظام التعليم الجديد الذي طبق علي جميع سنوات النقل السابقة وذلك للحصول علي 35 درجة من 100 درجة كلية للمادة و60 درجة للامتحان النهائي وايضاً 5 درجات للحضور وذلك ليستطيع الحصول علي هذة الدرجات في وقت زمني محدد، وتتنظر بعض المحافظات الان بدا امتحانات المهام الادائية وذلك في الايام المقبلة.