موعد امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس والصف الرابع الابتدائي، يزداد البحث من قبل اولياء الامور حول موعد امتحانات المهام الادائية للصف الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وذلك حيث اقترب موعد الامتحانات الادائية للعام الدراسي الجديد 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد الامتحانات الادائية المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات المهام الأدائية للصف الخامس وَالصف الرابع الابتدائي

ينتظر الكثير من اولياء الامور موعد بدء امتحانات المهام الادائية للصف الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني حيث بدات الامتحانات الادائية في بعض المحافظات منذ امس الاثنين الموافق 27\3\2023 في شهر رمضان الكريم حيث يجب علي جميع الطلاب ان يعرفو ان هذة الامتحانات تكون من اهم الفرص لادراك فهمهم لجميع المواد الدراسية، بالاضافة الي الاستعداد للامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لذلك يجب علي الطلاب الاستعداد لتحقيق أهدافهم والنجاح في هذة الامتحانات.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

من المفترض ان يتم بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية، وبعد ذلك يتم بدء امتحانات الترم الثاني 2023 للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، وبعد ذلك امتحانت الثاوية العامة يوم 10 يونيو 202، جدير بالذكر ان تبدء ايضاً امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الازهرية حيث تبدأ يوم 29 أبريل 2023 وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، وامتحانات النقل للمرحلة الثانوية بالمعاهد الثانوية والبعوث الاسلامية، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني ليوم السبت الموافق 6 مايو وتكون امتحانات الدور الثاني ليوم السبت الدور الثاني في يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023،