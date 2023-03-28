خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي madrasati.sa

تسجيل دخول منصة مدرستي، يبحث الكثير من اولياء الامور داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات الدخول الي منصة مدرستي حيث اعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط منصة مدرستي وذلك بهدق مساعدة الطلاب داخل المملكة العربية السعودية واولياء الامور ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات تسجيل الدخول الي منصة مدرستي السعودية.

تسجيل دخول منصة مدرستي

أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات تسجيل الدخول الي منصة مدرستي وذلك بهدف الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية وجاءت خطوات التسجيل لمنصة مدرستي كالتالي:

اولاً الدخول الي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الالكترونية وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. ثانياً الضغط علي خانة العوددة الي المدارس.

ثالثاً

رابعاً ثم بعد ذلك الضغط علي تسجيل الدخول الي المنصة.

خامساً ثم ادخال جميع البيانات الخاصة بطالب.

سادساً ثم الانتهاء من التسجيل والضغط علي خانة التحقق.

إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي

اذا كنت تريد انشاء حساب جديد او انشاء حساب اخر لك يمكن انشاء الحساب من خلال هذة الخطوات: