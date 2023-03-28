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دعاء يوم 7 رمضان 1444 .. أدعية مستجابة في اليوم السابع من رمضان
يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على دعاء يوم 7 رمضان 1444، حيث تعتبر من ضمن الأدعية المستجابة والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها بشكل مستمر في شهر رمضان المبارك، وبالتالي فقد يجب عليك أن تقوم بمتابعة السطور التالية والتعرف على الكثير من المعلومات عن طريق المقال.
دعاء يوم 7 رمضان 1444
يمكنك من خلال كافة المعلومات التالية، أن تقوم بالتعرف على دعاء يوم 7 رمضان 1444 التي تضمن من الادعية المستجابة في شهر رمضان، وذلك يتمثل في التالي:
- اللهم طهرني وقربني منك في تلك الأيام المفترجة، وأبعد عني يا رب المعاصي والذنوب.
- اللهم بارك لنا في صلاتنا وصيامنا وعملنا وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا يا رب العالمين.
- استغفر لك يا رب العالمين من كل ذنب أذنبته ومن كل معصية قمت، اللهم أني أبوء إليك بنعمتك علي يا رب العالمين.
- الحمد لله في كل وقت في السراء والضراء، الحمد لله على وجود كل شيء في حياتنا.
- اللهم في تلك الأيام المفترجة أرزق كل مشتاق، وأعطي كل فقير من كرمك الواسع، وأكرم كل محتاج يا الله.
- الحمدلله دائما وابدًا، اللهم أني أسألك التوفيق وتيسير الحال لكل أحبتي ولنفسي وكل الأشخاص المقربين إلى قلبي.
- اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعف عني يا رب العالمين، أحمدك يا رب على كل شيء كرمتني به.
- سبحانك يا رب العالمين أني كنت من الظالمين.