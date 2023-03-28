مسلسل الب ارسلان الحلقة 49 Alp Arslan مترجمة كاملة على ايجي بست وماي سيما

مسلسل الب ارسلان الحلقة 49، بحث متزايد بشكل ملحوظ يشهده “جوجل” حول مسلسل الب ارسلان الحلقة 49 الذي يعد أحد أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحا عارما على غرار مسلسل قيامة المؤسس عثمان، حيث تدور أحداث الموسم الثاني من المسلسل حول الصراع المستمر على العرش بين أبناء البيت السلجوقي، واليوم سنقدم لكم رابط مشاهدة مسلسل الب ارسلان 49 عبر ايجي بست وماي سيما.

مسلسل الب ارسلان الحلقة 49

وقد تم عرض مسلسل الب ارسلان الحلقة 49 الليلة قبل ساعات، حيث تم العرض في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، وخلال الموسم الأول تم التعرف على كافة الشخصيات الموجودة في المسلسل، حيث رأينا قوة وجلالة السلطان طغرل وسيد شاغري، وبدء الموسم الثاني من المسلسل بمشهد للقائد الب ارسلان وهو يؤدي مراسم الحج، وبعد ذلك بدأت وتيرة الأحداث تتصاعد بعد أن وضع السلاجقة أعينهم على قلعة آني التي يحكمها تيكفور جريجور ، بينما يسعى الحاكم جريجور لاستعادة قلعة فاسبوراغان التي سيطر عليها السلاجقة وخضعت لحكمهم.

مسلسل الب ارسلان 49

ويتم عرض مسلسل الب ارسلان في يوم الاثنبن من كل أسبوع على شاشة قناة trt التركية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وفور انتهائها يتم رفعها على موقع ايجي بست وقصة عشق وماي سيما ليتمكن المشاهدين من متابعتها في أي وقت على مدار اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الب ارسلان

كما قامت عدد من المواقع برفع مسلسل الب ارسلان الحلقة 49 مترجمة باللغة العربية مثل:

موقع النور.

موقع قصة عشق.

موقع النور.

موقع لاروزا.

وفي مساء الثلاثاء يعرض مسلسل الب ارسلان على: