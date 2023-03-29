تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلبة الصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية

بعد أن زادت الكثير من الشائعات والمعلومات التي ليس لها أي أساس من الصحة، فقد نفت وزارة التعليم وأعلنت عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023، لكل من طلاب الصفوف الابتدائية وأيضا الاعدادية وصفوف الثانوية، ويمكنك معرفة تلك التفاصيل والمعلومات من خلال المقال كما هو موضح لكم في المقال كالآتي.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بإلزام كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بأن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2023، لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية وطلاب الشهادة الإعدادية، من السبت الموافق 6 مايو 2023.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التعليم على أنه سوف يكون موعد امتحانات الترم الثاني لكل من المراحل الابتدائية والاعدادية وأيضا الثانوية، فقد سوف تبدأ في يوم 6 من مايو 2023، مع العلم بأن الاختبارات كما هي في المواعيد المخصصة له، ولا يوجد أي تأجيل لها على الإطلاق، ونظرًا للكثير من الشائعات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا المواقع الإلكترونية فقد حذرت الوزارة، بأن يجب على الجميع أن يقوموا بالانتظار من قرارات وزارة التعليم فقط، ولا يمكنهم أن ينتظروا إلى قرارات تلك الأشخاص التي أغلبها تكون شائعة.

موعد امتحانات التعليم الفني

أوضحت وزارة التعليم الفني، بانه سوف يكون موعد امتحانات التعليم الفني، سوف يوافق يوم 27 من مايو 2023، حتى لا يكون متواجد أي تأجيل أو تغير في الموعد على الإطلاق، وبالتالي فقد يكون موعد انتهاء الاختبارات على الأرجح تكون في يوم 16 من يونيو 2023، ولن يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي من خلال الوزارة.

ولكن أعلنت الوزارة بأن بشكل رسمي سوف يتم الإعلان عن جدول الامتحانات بالإضافة إلى مواعيد الحضور والانتهاء من الاختبارات، بعد نهاية شهر رمضان المبارك، وبعد العيد ويمكن للطلاب الحصول عليه.