محمد رمضان يصل إلى خاطف ابنه ..مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

كشفت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة ، للنجم محمد رمضان ، وصول “جعفر” إلى “بلال شامة” الذي اختطف نجله منذ 19 عامًا ، بعد أن كشف كذب الرجل الذي قال لها. أن ابنها لا يزال على قيد الحياة.

ملخص مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

كشف “جعفر” ، الذي يقدمه النجم محمد رمضان ، كذب الرجل الذي ادعى أن ابنه هو طفل “جعفر” الذي اختطف قبل 19 عاما وضربه بعلقة ساخنة ، وهو يعلم أن “بلال شامة”. قدمها الفنان مجدي بدر ، يعمل في مسيرة مهنية ويتفق مع شقيقه على القول إن ابنه هو ابن “جعفر”.

يروي الرجل كيف خطط بلال شامة لخداع جعفر بالاتفاق مع شقيقه لإرسال ابنه إلى جعفر وأخذ بعض المال منه ، لكنه لم يصدق أكاذيبهم ، الأمر الذي أوقعهم في ورطة ، وطلب منه بلال أن يقطعها. من الاتصال به.

في نفس الوقت يهرب “بلال شامة” من المحجر بعد سرقته ، ثم يصل “جعفر” إلى المحجر ويتفق مع صاحبه لإعطائه أي معلومة يعرفها عن “بلال” ويأخذها معه الرجل. من كذب على “جعفر”.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يذاع مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2023 حصريا على قناة “dmc” في تمام الساعة العاشرة والربع مساء الحادة بشرط أن تكون إعادة البث في تمام الساعة الخامسة. ساعة حادة. : 00 و 9:45 صباحًا

جعفر العمدة

مسلسل “جعفر العمدة” يشارك فيه فنانون: محمد رمضان ، زينة ، مي كساب ، إيمان العاصي ، حلا صدقي ، عصام السقا ، أحمد فهيم ، منة فضالي ، طارق النهري ، بيومي فؤاد ، وتأليف وإخراج. بواسطة محمد سامي.