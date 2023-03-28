مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6 القماش يستعيد مسروقات جده

أذاعت الليلة الثلاثاء الحلقة السادسة من مسلسل “سوق الكانتو” على قناة DMC التي تشارك في سباق رمضان 2023.

أحداث سوق الكانتو الحلقة 6

وشهدت أحداث الحلقة 6 من “الكانتو ” نجاح طه الكمشة “أمير كرارة” ، في استعادة أقمشة لجده حسنين الكشمة “عبد العزيز مخيون” ، بحسب قوله. سرقهم الأستاذ عوض أي البضاعة التي أكد الأخير أنها غرقت في البحر.

أحداث الكانتو

يقام سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالا وسط البلاد ، عن طه القماش “أمير كرارة” الذي تطور بينه وبين فتاة أجنبية “مي عز الدين” ، شخصية قوية. قصة حب تشهد على العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو ، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم مي عز الدين ، فتحي عبد الوهاب ، أحمد صلاح حسني ، مها نصار ، عبد العزيز مخيون ، ندى موسى ، محمود البزاوي ، شيرين ، تامر نبيل ، ثراء جبيل ، سلوى عثمان ، ضياء عبد الخالق وأحمد التهامي.

سوق الكانتو

ستعرض الحلقة 6 من مسلسل Canto Market الليلة على قناة DMC الساعة 9 مساءً ، وستصل الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا ، بالإضافة إلى بثها على منصة المشاهدة.