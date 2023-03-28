مسلسلات رمضان 2023| «الهرشة السابعة» الحلقة 6

مسلسلات رمضان 2023.. عرضت الحلقة السادسة من مسلسل “الهرشة السابعة” (حكي ما نقال) ، بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين ، اللذين شهدا تصعيدا للأحداث ومفاجآت جديدة.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل “الهرشة السابعة”

بدأت الحلقة 6 من “الهرشة السابعة” بظهور جميع أبطال المسلسل في جو عائلي مع إفطار جماعي خلال شهر رمضان ، وبعد انتهاء الإفطار ، فاجأت سلمى “أسماء جلال” نادين “أمينة خليل” التي تمت الموافقة على الوظيفة الجديدة.

نادين تحضر اختبار “Voice Over” في أول يوم عمل وهي متوترة حتى يحاول “شادي” تهدئتها لتقليل القلق ، وبالفعل نجحت نادين في إكمال الاختبار بنجاح وتصبح سعيدة للغاية.

في مشهد آخر ، يسافر آدم ونادين مع أطفالهما خلال الإجازة الصيفية ، ويتجادل الزوجان حول طلب نادين العودة إلى القاهرة لتصوير إعلان تجاري ، فيوافق آدم أخيرًا ويبقى مع الأطفال حتى ‘عند عودته.

يلاحظ آدم عدم اهتمام نادين ، بعد أن أخذها لشرح مشروعه الجديد الذي سيبدأ في تجميعه ، فقط لإظهار علامات الغضب ، وتعتذر نادين عن انشغالها بإعلانها.

يتجادل آدم مع نادين مرة أخرى ، لكنها تعود إلى المنزل في وقت متأخر من العمل ، ويخبره أنه غير سعيد بهذه الوظيفة ، ويتهمها بإهمال منزله وأطفاله ونفسه.

في الصباح تذهب نادين إلى محل عملها وتعتذر لشادي لعدم تمكنها من إنهاء الوظيفة بسبب ساعات العمل وعدم تناسبها مع حياتها. يخبرها شادي أنها مميزة جدًا ويقدم لها حلاً للعمل من المنزل والحضور إلى الاستوديو للتسجيل النهائي.

تنتهي الحلقة السادسة من الحلقة السابعة ، بشجار حاد بين نادين وآدم ، بعد أن قامت نادين بعزل غرفة المنزل بكرتين أبيضتين لتسجيل الدخول ، فيعترض آدم ويطالبها برمي كل هذا ، حتى تقول الأخيرة إنها ستفعل. لا تستغني عن عملها ولا علاقة له بكل ما يخصها إلا الأطفال. .

ملخص الحلقة السابقة من مسلسل “الهرشة السابعة”.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “الحرشة السابعة” عاصفة قوية تضرب القاهرة ، دمرت ملاعب باديل آدم ، وأثناء ترميمه للملعب انتشرت أنباء حظر التجوال في مصر بسبب ظهور كورونا.

الحلقة الخامسة تنتهي بإصابة نادين وآدم بفيروس كورونا وإرسال توأمهما إلى والدته ، بعد التأكد من سلامة الطفل.

أحداث مسلسل الهرشة السابعة

تدور أحداث مسلسل “الحرشة السابعة” في سياق “اجتماعي ورومانسي” مليء بالإثارة والتشويق. محبطة من الطرفين ، تصور أمينة خليل دور والدة توأم وزوجها الفنان محمد شاهين.